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Un vídeo gravat pels ADF en un foc al Bages es converteix en un fenomen viral internacional
Un vídeo publicat per l'ADF Quercus, que dona servei a Avinyó, l'Estany, Sant Feliu Sasserra, Santa Maria d'Oló i altres municipis de l'entorn, s'ha fet viral a les xarxes socials, on ja acumula més de quatre milions de reproduccions i centenars de comentaris, alguns dels quals d'usuaris d'arreu del món. Les imatges mostren un membre de l'ADF treballant en les tasques d'extinció de l'incendi del passat 8 de juliol, que es va declarar a Navarcles i també va afectar el terme municipal d'Artés.