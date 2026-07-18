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Un vídeo gravat pels ADF en un foc al Bages es converteix en un fenomen viral internacional

Un vídeo gravat pels ADF en un foc al Bages es converteix en un fenomen viral internacional

ADF Quercus/Santi Montsech

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Un vídeo gravat pels ADF en un foc al Bages es converteix en un fenomen viral internacional

ADF Quercus/Santi Montsech

Artés
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Un vídeo publicat per l'ADF Quercus, que dona servei a Avinyó, l'Estany, Sant Feliu Sasserra, Santa Maria d'Oló i altres municipis de l'entorn, s'ha fet viral a les xarxes socials, on ja acumula més de quatre milions de reproduccions i centenars de comentaris, alguns dels quals d'usuaris d'arreu del món. Les imatges mostren un membre de l'ADF treballant en les tasques d'extinció de l'incendi del passat 8 de juliol, que es va declarar a Navarcles i també va afectar el terme municipal d'Artés.

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