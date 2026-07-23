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Tanquen l'accés al parc natural de Montserrat per alt risc d'incendi
El parc natural de Montserrat s'ha afegit aquest dijous als cinc parcs que ja hi ha tancats per perill d'incendi -Baronia de Rialb, Ribera Salada, Montmell-Marmellar, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies-. El nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal està vigent a 156 municipis de 20 comarques, mentre que el nivell 3 per perill molt alt s'ha activat a 463 municipis de 37 comarques. Més informació