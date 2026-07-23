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Tanquen l'accés al parc natural de Montserrat per alt risc d'incendi

Tanquen l'accés al parc natural de Montserrat per alt risc d'incendi

ACN

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Tanquen l'accés al parc natural de Montserrat per alt risc d'incendi

ACN

Monistrol de Montserrat
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El parc natural de Montserrat s'ha afegit aquest dijous als cinc parcs que ja hi ha tancats per perill d'incendi -Baronia de Rialb, Ribera Salada, Montmell-Marmellar, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies-. El nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal està vigent a 156 municipis de 20 comarques, mentre que el nivell 3 per perill molt alt s'ha activat a 463 municipis de 37 comarques. Més informació

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