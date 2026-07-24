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El fum de l'incendi prop de la zona de l'institut d'Artés

El fum de l'incendi prop de la zona de l'institut d'Artés

Arxiu particular

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El fum de l'incendi prop de la zona de l'institut d'Artés

Arxiu particular

Artés
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Una columna de fum que es veu des de tot Artés ha alertat la població i ha activat diverses dotacions de Bombers i de Mossos d'Esquadra. L'avís s'ha donat a les 16.13 hores.

La columna de fum, possiblement per un foc de vegetació urbana, es veia a la zona de bosc de darrere el camp de futbol i l'institut. Un casal de nois i noies proper a la zona ha trucat a Bombers perquè els entrava molt fum, i aquests els han demanat de confinar-se. Més informació

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