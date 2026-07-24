Imatges de l'incendi d'Artés
l foc d'Artés ja està encerclat. Als volts de les 17 hors, els Bombers i les ADF que hi treballaven han pogut tancar el perímetre de l'incendi, i sembla que ja no crema amb tanta força .La proximitat de les flames a les cases ha obligat a desallotjar els veïns de la zona més propera, darrere del carrer Arquitecte Gaudí. De moment se'ls dirigeix cap a la piscina municipal. També s'ha demanat que es confinessin altres veïns i els nens d'una casal que s'estava fent a l'Institut.
La columna de fum es veu des de tot Artés i part de l'Eix Transversal, i ha alertat la població, que ha donat l'avís s'ha donat a les 16.03 hores. El foc ha començat a a la zona de bosc de darrere el camp de futbol i l'institut.
Cubes i ADF de la població s'han mobilitzat ràpidament. La columna de fum es veu des de l'eix Transversal. Ha començat cremant una zona amb una pila de llenya i s'ha enganxat al bosc, al pendent que puja cap a els Roquinyons. Per part dels Bombers hi treballen 7 dotacions terrestres. Més informació