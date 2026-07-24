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Incendi en un garatge de Sant Joan de Vilatorrada

Incendi en un garatge de Sant Joan de Vilatorrada

Ivan Garrido

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Incendi en un garatge de Sant Joan de Vilatorrada

Ivan Garrido

Sant Joan de Vilatorrada
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Sis dotacions dels Bombers de la Generalitat treballen aquest divendres al vespre en un incendi que s'ha declarat a l'interior d'un garatge de la plaça de la Pau de Sant Joan de Vilatorrada. Les flames, que haurien començat en una caravana, han generat una gran fumerada que ha sortit dels baixos del número 8 de l'esmentada plaça, i s'han escampant per bona part dels carrers de l'entorn.

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