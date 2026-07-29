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Desplegament policial i serveis funeraris a la mina de Súria arran de l'accident mortal d'un miner
El conseller de presidència, Albert Dalmau, ha confirmat que la mina de Cabanasses havia passat una revisió de seguretat el passat 23 de juliol. Dalmau ha lamentat la mort del jove de 26 anys que ha perdut la vida aquest dimecres a les instal·lacions, a causa d'un despreniment que també ha afectat dos treballadors més. Més informació