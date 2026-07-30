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Minut de silenci al ple de Sant Joan de Vilatorrada per Pau Simon, el jove miner mort a la mina de Súria

Minut de silenci al ple de Sant Joan de Vilatorrada per Pau Simon, el jove miner mort a la mina de Súria

Eduard Font Badia

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Minut de silenci al ple de Sant Joan de Vilatorrada per Pau Simon, el jove miner mort a la mina de Súria

Eduard Font Badia

Sant Joan de Vilatorrada
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A les 7 de la tarda ha començat el ple de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, on s'ha guardat un minut de silenci pel jove Pau Simon. El poble on va néixer el miner mort ahir és una entitat municipal descentralitzada que pertany a Sant Joan.

L'alcalde, Jordi Solernou, ha donat el condol a familiars i companys, i ha recordat que la mare de la víctima, Carme Garcia, va ser presidenta de l'EMD anys enrere.

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