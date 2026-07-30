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VÍDEO | Minut de silenci al ple de Súria pel miner mort a la mina de Cabanasses
El ple ordinari de juliol de l'Ajuntament de Súria ha començat aquesta tarda amb un minut de silenci dedicat a la memòria del miner mort ahir a la mina de Cabanasses.
Abans de començar, l'alcalde, Albert Coberó, ha volgut donar el condol a familiars i companys de la víctima. Acte seguit s'ha seguit un minut de silenci seguit dempeus per la corporació en ple, govern i oposició. Més informació