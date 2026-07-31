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Minut de silenci a Súria pel jove de 26 anys mort a la mina de Cabanasses
Més de tres-centes persones s'han reunit aquest matí al voltant del monument al miner de Súria per homenatjar Pau Simon, el jove de 26 anys mort dimecres en un accident a la mina de Cabanasses. A la convocatòria hi han acudit companys miners, veïns de Súria, familiars de víctimes d'anteriors accidents, la dirección d'ICL Iberia i representants polítics en un acte solemne. Més informació