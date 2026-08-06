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Així és la malvasia blanca-roja, la varietat de vinya única recuperada al Bages

Així és la malvasia blanca-roja, la varietat de vinya única recuperada al Bages

ACN

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Així és la malvasia blanca-roja, la varietat de vinya única recuperada al Bages

ACN

Manresa
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La DO Pla de Bages recupera de l'oblit la malvasia blanca-roja, una varietat de vinya ancestral i exclusiva de la comarca. Els ceps es van localitzar en una finca de Navàs i, després d'anys de recerca al camp experimental de la Torre Lluvià, a Manresa, la denominació n'ha confirmat el potencial enològic i el seu caràcter únic, ja que només es conserva al Bages.  Més informació

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