Imatge de les detencions pel sabotatge a les vies del tren de la potassa a Súria
Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil xifren en prop de 100.000 euros els danys ocasionats durant les protestes contra la mina de Súria de mitjans del mes d'abril passat. Durant l’acció, haurien causat danys en uns 300 metres del ramal ferroviari que connecta les instal·lacions mineres amb el port de Barcelona, i també haurien sabotejat el sistema de telecomunicacions mitjançant la secció d’un ramal principal de fibra òptica. Aquesta acció va deixar sense connexió a internet més de 4.000 abonats de Súria i Cardona.
Agents d'ambdós cossos van detenir a finals del mes de juny tres persones i en buscaven una quarta per la seva presumpta participació en el sabotatge de la via del tren que porta la potassa des de Súria fins al Port de Barcelona. Més informació