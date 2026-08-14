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Familiars del veí de Còrdova desaparegut a Callús parlen en un pòdcast sobre la seva desaparició
«Volem que ens diguin la veritat». És la principal demanda de les nebodes de Braulio Gómez Delgado, l'home desaparegut el 27 de juny durant un retir a Callús. Les familiars han participat en una entrevista al pòdcast de YouTube Voces Ausentes, del canal Desapareguts a Catalunya, on han exposat els dubtes que encara tenen sobre el cas i han reclamat explicacions sobre les circumstàncies de la desaparició. A la conversa també hi ha intervingut Mari Carme Orrit, presidenta de l’Associació de Familiars de Desapareguts (Afades) i germana d’Isidre i Dolors Orrit, els dos germans que van desaparèixer fa 37 anys a l’antic hospital Sant Joan de Déu de Manresa.