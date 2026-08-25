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Vídeo: Rescaten una guineu malalta que voltava per Canet de Fals
Una guineu ha aparegut aquest matí a Canet de Fals, a la zona de la Masia. L’animal ha estat voltant durant tot el dia per la zona urbana i fins i tot ha entrat en diversos patis de veïns. Segons han explicat fonts a aquest diari, semblava malalta i desorientada. La seva presència ha generat preocupació entre el veïnat, que ràpidament ha alertat el refugi El Cau del Bosc, situat a Sant Salvador de Guardiola. Finalment, un dels responsables del centre s’ha desplaçat fins al poble i l'ha rescatat. Més informació