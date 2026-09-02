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Minut de silenci a Castellnou per la mort de Carles Vilajosana
Veïns i coneguts de Carles Vilajosana, el veí de Castellnou de Bages mort per la punyalada d'un menor dilluns a la matinada a Manresa, s'han reunit aquest dimecres al vespre a les portes del consistori del municipi on residia per guardar un minut de silenci en record seu. En el decurs de l'acte, David Canyadó, alcalde i amic de Vilajosana, ha anunciat que el consistori posarà el seu nom al camp de futbol.
Entre les desenes de persones que s'hi han reunit, s'hi ha pogut veure Èlia Tortolero, delegada del Govern a la Catalunya Central; Marc Aloy, alcalde de Manresa; i Anjo Valentí, regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Salut i Esports de la capital del Bages.