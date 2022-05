El tabal ha començat a recorre els carrers de la ciutat a les 12 en punt, acompanyat sobretot de nens i nenes, per anunciar que aquest any sí que hi haurà Patum. Serà, a més, una Patum especial pel 400è aniversari que celebren les comparses del Tabal, els Turcs i Cavallets, les Maces, les Guita Grossa i els Plens.