La Guita Grossa comença a preparar l'ambient festiu de la Patum aquesta tarda amb un passacarrers inèdit amb salts inclosos per celebrar els seus 400 anys. Per a la commemoració de l'efemèride, s'han convidat les quatre guites grosses, la de la Llar, la de la Pietat, la de la Patum Infantil i la normal amb l'objectiu de donar protagonisme a la resta de patums de la ciutat. Es tracta d'un dels actes previstos per celebrar un aniversari que la Guita Grossa comparteix amb la comparsa del tabal, els àngels, els turcs i cavallets i els vestidors de plens i maces.