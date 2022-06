Noves accions de la Guita Grossa per celebrar els 400 anys. Fonts de la comparsa han explicat a Regió7 que el segon salt de la Patum completa de dijous serà amb una música del navassenc Martí Just. És un tema que va ser compost fa entre 10 i 15 anys però que no s’ha acabat d’introduir mai durant el salt perquè la música no va convèncer els membres del Patronat. «Provarem a veure com queda», assenyalen des de la comparsa. En aquest salt només hi participarà la guita grossa, i després serà el torn de la guita xica, amb un salt normal.