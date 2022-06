Ja hi ha ganes de Patum i els ànims entre els berguedans són d'alegria per poder tornar a celebrar una edició amb normalitat. Ahir al vespre es va fer a la plaça de Sant Pere de Berga el XXIV Concert Memorial Ricard Cuadra a càrrec de la Banda del Memorial i la formació Quartet Mèlt com a grup convidat.