Des dels 12 anys, Aleix Villegas viu amb un instrument sota el braç. Apassionat dels instruments de vent-metall, es va decidir per la trompeta i és membre la Cobla Pirineu. Va néixer en una família de gran tradició musical. El seu tiet, el difunt Ricard Cuadra, va ser una de les figures més importants, musicalment, de la Patum.

Tot i el parèntesi de la pandèmia, Villegas explica que la banda ha pogut seguir tocant en diferents actes i això ha fet que no s’hagin desvinculat de les festes. Sí de la Patum, per força. Per això l’esperava amb «moltes ganes». Explica que té dos fills petits i «ja no se’n recorden de l’última vegada, el 2019». Per això, «em fa molta il·lusió que visquin altre cop la festa. És com tornar a veure’m de petit».