És mestre de professió i participa com a músic a la Patum des de fa més de 40 anys. El berguedà Pep Moneo toca actualment el fiscorn durant el passacarrers, però al llarg dels anys ha tocat tota mena d’instruments: el tible, el contrabaix i el bombardí, entre d’altres. «Quan de ben petit vaig entrar a l’escola de música, jo volia tocar la trompeta, però el Ricard Cuadra, que en aquell moment era professor, em va dir que hi havia massa trompetistes, per això vaig començar a tocar la tromba».