L’esperit patumaire ressorgeix amb força aquest Corpus. Berga ja ha donat el tret de sortida a la Patum de la represa, a la Patum del 400è aniversari de les comparses del Tabal, els Turcs i Cavallets, els Àngels, els Vestidors de Maces i Plens i la Guita Grossa. L’efemèride s’havia de celebrar l’any passat però va quedar interrompuda per la pandèmia. Per això aquest 2022 es commemoren, amb actes i salts especials, els 400 anys de la seva primera referència escrita. Que enguany se celebrin els 400 anys és gràcies a una troballa que va fer el 2009 la historiadora Dolors Santandreu, tal com explica la seva filla, Anna Parcerisa, al programa de mà de la Patum, on repassa les referències més antigues que actualment hi ha documentades sobre la festa berguedana.