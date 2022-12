Una vuitantena de persones han participat a les sessions de cant en grup que s’han fet a La Llar de Gironella, al Casal Sant Jordi de Bagà i a l’hospital de dia psicogeriàtric de l’hospital de Berga. Gràcies al projecte Grans Encants, promogut pel Consell Comarcal del Berguedà, persones grans i amb demència han gaudit de la música cantant cançons com El meu avi, Camino Verde, Baixant de la font del gat o els plens de la Patum. Aquestes sessions, dirigides pel músic berguedà Jordi Costa, el Sec, han tingut un alt component emocional pel poder evocador de la música, que ha esdevingut una eina clau per millorar l’estat d’ànim i per estimular estimular els records.

Gironella acollirà el dimarts dia 20 de desembre el concert final del projecte dels Grans Encants, a 2/4 de 6 de la tarda al Local del Blat.