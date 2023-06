La plaça de Sant Pere de Berga s'ha omplert de berguedans i patumaires que no s'han volgut perdre la primera Patum de Lluïment de les festes de Corpus. La gentada que hi havia al centre de la plaça ha fet aturar un moment el salt de turcs i cavallets perquè no tenien prou espai per ballar.La Patum de Lluïment arriba l'endemà d'una multitudinària passada, que es va allargar fins les 5 de la matinada. Si l'any passat la Patum es va celebrar en plena onada de calor, enguany se celebra amb la mirada posada al cel per la previsió de pluges.