Una tempesta ha provocat grans acumulacions d'aigua a punts del Berguedà aquest dimarts. La forta pluja, que ha arribat a deixar 45 l/m2, ha anat acompanyada de calamarsa en alguns punts.

A Puig-reig, per exemple, l'aigua ha baixat amb força per alguns carrers, on alguns trams han quedat inundats, tal com es poden veure a les imatges publicades per Josep Maria Picas a X (Abans Twitter). Aqui, l'episodi de mal temps també ha deixat pedra i fortes ratxes de vent.