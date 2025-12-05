Declaracions de Josep Tomàs, exalcalde de Gósol, i dels veïns: Celestino Abrantes, Maria Àngels Molins i Montserrat Garrós
Gósol celebra aquest diumenge una consulta per decidir si deixa de pertànyer a la província de Lleida i s'incorpora a la de Barcelona. L'alcalde, Rafel López, defensa que el canvi és "clau per garantir el futur del poble", tot i que assegura que el consistori "respectarà completament" el resultat de les urnes. Entre els veïns, però, les opinions són diverses. "Som del Berguedà, però província de Lleida; depenem del jutjat de Solsona i del Bisbat de la Seu. No som d'enlloc i hem de buscar el que sigui més pràctic", argumenta Maria Àngels Molins, que es decantarà pel 'sí'. No tothom ho veu igual. És el cas del Josep Tomàs, que prefereix mantenir l'adscripció actual: "Potser per nostàlgia, tota la vida he estat de Lleida i m'agrada ser-ho".