VÍDEO | La mainada de la Pobla de Lillet surt "A cridar els Reis"
A la Pobla de Lillet els nens i nenes surten "A cridar els Reis". La tradició més que centenària, revisada fa una trentena d'anys per una colla de famílies arrelades a la població, consisteix a fer picar el batall de les esquelles, i fer-ho fort i de manera continuada, amb la il·lusió dels petits que aquell soroll esdevingui un so audible per a Ses Majestats, una crida, com diu el nom de l'activitat, perquè els Reis no s'oblidin de fer parada a la Pobla, a la casa de tots els infants, a deixar-hi alguns regals. Més informació