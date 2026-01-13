Així ha quedat la C-16 després de cinc dies de protesta pagesa
La carretera C-16 (Eix del Llobregat) es manté tallada al trànsit entre Gironella nord i Berga per les tasques de neteja i reparació dels danys provocats durant el tall que els pagesos hi van mantenir des de dijous passat fins aquest dilluns a la tarda. En total, cinc dies i quatre nits de tractors aturats i de concentració continuada d’agricultors i ramaders que van instal·lar punts de foc per escalfar-se i van dur a terme diverses accions reivindicatives contra l'acord de la UE i el Mercosur. Més informació