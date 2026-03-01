Seccions

Joves ciclistes i patinadors estrenen el nou circuit de pump track de Gironella

Ariadna Gombau / Mireia Arso

Ariadna Gombau

Mireia Arso

Gironella
Gironella ha inaugurat avui el nou circuit de pump track, el tercer que es construeix al Berguedà. Durant l’acte, ciclistes i patinadors d’entre 3 i 14 anys han estrenat la pista participant en tallers d’habilitats dinamitzats per l’empresa Unreal Bike. Posteriorment, s’ha fet una exhibició de riders que ha posat el punt final a la jornada inaugural. A l’acte hi han assistit l’alcalde, David Font; el regidor d’Esports, Miquel Serra; i l’assessor d’Esports de la Diputació de Barcelona, Enric Campàs. Més informació

