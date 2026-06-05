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Així ha estat el primer salt de Plens de la Patum 2026

Així ha estat el primer salt de Plens de la Patum 2026

Oscar Bayona

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Així ha estat el primer salt de Plens de la Patum 2026

Oscar Bayona

Berga
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Ha costat deu i ajuda, però els Plens han pogut desplegar la seva apoteosi de foc un cop executats els dos primers salts de la Patum Completa d'aquest Dijous de Corpus. Una de les principals novetats ha estat l'actualització del missatge d'advertència que es llegeix tot just abans que s'apaguin els llums i s'encenguin el gairebé miler de fuets que transformen la plaça en un petit infern terrenal. Més informació

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