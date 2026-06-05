El control d'alcoholèmia a la rotonda d'Olvan la matinada de dijous a divendres
Els Mossos d'Esquadra despleguen per Patum el dispositiu de control d'alcohol i drogues més gran de la regió central, i un dels més grans de Catalunya. Des de la Regió Policial Central assenyalen que la Patum és l'esdeveniment que mobilitza més recursos de trànsit de tota la demarcació, per davant d'altres grans dispositius com el Mercat de Música Viva de Vic, a causa de l'elevada afluència de visitants i la concentració de mobilitat que genera la festa berguedana. Una vuitantena d'efectius de trànsit fan 16 controls d'alcoholèmia durant els dies de la Patum amb l'objectiu de prevenir accidents i detectar conductors que circulin sota els efectes de l'alcohol o les drogues
Pel que fa als resultats, els Mossos preveuen realitzar prop de 3.000 proves d'alcoholèmia al llarg de tots els dies de Patum. Pel moment, fins el migdia de divendres s’han fet 1065 lectures i només 21 denúncies, un 1,97% del total. En la majoria dels casos (18 en alcohol i 2 en drogues) es tracta de positius administratius, i només una persona ha donat positiu penal. Va ser en el control de dimecres a la nit.