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Orriols sortint de l'Ajuntament de Berga per la plaça de la Ribera
La líder d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha lamentat els crits que es van sentir contra ella aquest dijous a la Patum de Berga, a la qual va assistir aquest dijous com a convidada.
Orriols va marxar en acabar el primer salt de plens, i es va aturar a fer-se fotos amb algunes de les persones que hi havia a l’Ajuntament. L’alcaldessa de Ripoll va seure a una de les darreres files del balcó, convidada per la candidata del seu partit a Berga, l’actual regidora del BeGI Judit Vinyes.