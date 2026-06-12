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La parella detinguda pels Mossos acusats del crim de la Baells

La parella detinguda pels Mossos acusats del crim de la Baells

Arxiu particular

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La parella detinguda pels Mossos acusats del crim de la Baells

Arxiu particular

Berga
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Els Mossos han tardat gairebé dos mesos a detenir els presumptes responsables de la mort de Gabriel Morales Marín, de 62 anys, que va aparèixer surant a la Baells. S'espera que demà dissabte passin a disposició del jutjat de Berga, on van ser detinguts. A hores d'ara, encara romanen a les garjoles de la comissaria dels Mossos a la capital del Berguedà. Oficialment, ha transcendit molt poca informació, gairebé nul·la, però s'ha pogut anar coneixent detalls del cas. Més informació

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