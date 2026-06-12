La parella detinguda pels Mossos a Berga mentre esperava dijous que els agents acabessin les investigacions als pisos implicats
Aquest dissabte passaran a disposició judicial els dos detinguts acusats del crim de la Baells. Mentrestant, es manté el secretisme total al voltant del cas. A escala oficial, els Mossos d'Esquadra només han fet oficial que ahir van detenir dues persones, un home i una dona, acusats de la mort d'un home al Berguedà el passat 15 d'abril. El secret del sumari no va permetre, per exemple, confirmar oficialment la troballa del cadàver fins gairebé dues hores després que n'informés Regió7, l'endemà que una dona es trobés el cos surant al terme de Vilada.
Al llarg de dimecres i dijous d'aquesta setmana, els Mossos d'Esquadra van mantenir una intensa vigilància als punts clau del cas a Berga: la casa on es va cometre el crim, al carrer del Carme número 13, i al pis on vivien els acusats, al carrer Verge de la Salut número 16. Davant de tots dos habitatges hi va haver des de dimecres al migdia vigilància policial constant.