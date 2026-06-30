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Els Bombers treballen en l'extinció d'un foc a una zona de dificil accés a Gisclareny

Els Bombers treballen en l'extinció d'un foc a una zona de dificil accés a Gisclareny

Bombers de la Generalitat

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Els Bombers treballen en l'extinció d'un foc a una zona de dificil accés a Gisclareny

Bombers de la Generalitat

Manresa
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Un helicòpter trasllada bombers del GRAF a una zona de difícil accés a Gisclareny on s'ha declarat un incendi. Els agents són helitransportats per combatre a peu d'incendi un foc al qual seria impossible arribar per terra. 7 dotacions dels Bombers, i unitats dels Mossos i Agents Rurals treballen a la zona. També es combaten les flames amb un helicòpter bombarder. Més informació

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