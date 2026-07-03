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Entrevista amb el futbolista berguedà del FC Barcelona Marc Bernal al campus que organitza a Berga
El futbolista berguedà del FC Barcelona Marc Bernal ha estat present en la segona edició del campus que organitza a Berga juntament amb el seu germà Toni. L'estada, que va començar dilluns i acabarà demà dissabte amb una jornada especial, ha doblat els registres de participació de l'any passat i ha comptat amb més d'una vuitantena d'inscrits. Té com a objectiu apropar la metodologia emprada al Barça als joves jugadors de la comarca.