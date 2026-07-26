Festa dels Elois a Berga 2026
El passacarrer amb rucs i cavalls, sota l’aigua que queia dels balcons, o a peu de carrer, ha omplert la primera meitat del matí, fins que ha arribat l’hora de simular el casament.
Després d’anar a buscar la núvia i el nuvi, i de passar per missa, la festa s’ha concentrat a la plaça de Sant Joan, on s’ha ballat el Ballet de Déu, o de l’Adeu, amb la participació de la Farsa. Els nuvis han entrat a la plaça, previ pagament del convit, i s’han disposat a celebrar el casament. Abans de començar, s’ha dipositat una rosa al mig en record de Rosa Espelt, balladora durant els anys 60 i 70, que ha mort recentment.
Posteriorment, els balladors, inclosos els nuvis, han iniciat les danses, incloent-hi el tradicional final traient a ballar les autoritats, inclòs l’alcalde, Ivan Sànchez, que no ha volgut perdre’s la celebració. Més informació