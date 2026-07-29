Seccions

És notícia
Residència d'AmpansCE ManresaAvançament perillósAmnistiaSou de professorsEnquestes electorals
instagramlinkedin
Jofre Cutal, el jove de Berga que somia treballar a National Geographic

Jofre Cutal, el jove de Berga que somia treballar a National Geographic

Maria Berenguer

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Jofre Cutal, el jove de Berga que somia treballar a National Geographic

Maria Berenguer

Avià (Estany de Graugés)
RRSS WhatsAppCopiar URL

En la fotografia de fauna, el més important no és prémer el disparador. És saber esperar. Esperar en silenci, sense fer-se notar, fins que la natura decideix regalar un instant irrepetible. Amb només 18 anys, el Jofre Cutal (Berga, 2008) ja ha après aquesta lliçó. "Em costa estar quiet, però quan surto a buscar un animal puc passar quinze hores assegut sense moure'm", assegura.

Mira el documental complet al YouTube de Regió7.

TEMES

Tracking Pixel Contents