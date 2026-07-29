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Jofre Cutal, el jove de Berga que somia treballar a National Geographic
En la fotografia de fauna, el més important no és prémer el disparador. És saber esperar. Esperar en silenci, sense fer-se notar, fins que la natura decideix regalar un instant irrepetible. Amb només 18 anys, el Jofre Cutal (Berga, 2008) ja ha après aquesta lliçó. "Em costa estar quiet, però quan surto a buscar un animal puc passar quinze hores assegut sense moure'm", assegura.
Mira el documental complet al YouTube de Regió7.