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Descobrim el Xalet del Catllaràs, el tresor de Gaudí al Berguedà

Descobrim el Xalet del Catllaràs, el tresor de Gaudí al Berguedà

ACN

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Descobrim el Xalet del Catllaràs, el tresor de Gaudí al Berguedà

ACN

La Pobla de Lillet
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L'Ajuntament de la Pobla de Lillet (Berguedà) ha posat en marxa aquest estiu unes rutes guiades en vehicle 4x4 per apropar els visitants al Xalet del Catllaràs i al patrimoni miner de la serra. La iniciativa coincideix amb l'augment d'interès per aquest edifici després que un estudi hagi confirmat l'autoria d'Antoni Gaudí i busca facilitar l'accés a un espai de difícil arribada en un entorn "privilegiat" enmig de la serra de Catllaràs, un espai de gran valor paisatgístic. Més informació

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