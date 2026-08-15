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Descobrim el Xalet del Catllaràs, el tresor de Gaudí al Berguedà
L'Ajuntament de la Pobla de Lillet (Berguedà) ha posat en marxa aquest estiu unes rutes guiades en vehicle 4x4 per apropar els visitants al Xalet del Catllaràs i al patrimoni miner de la serra. La iniciativa coincideix amb l'augment d'interès per aquest edifici després que un estudi hagi confirmat l'autoria d'Antoni Gaudí i busca facilitar l'accés a un espai de difícil arribada en un entorn "privilegiat" enmig de la serra de Catllaràs, un espai de gran valor paisatgístic. Més informació