Una família de refugiats ucraïnesos que ha arribat recentment a Llívia (Cerdanya) demana ajuda per poder evacuar un fill de 12 anys que ha resultat ferit de bala a prop de Kíiv. Segons expliquen, els fets van tenir lloc fa un parell de setmanes quan, en el moment en què es disposaven a marxar del país en cotxe, membres de l'exèrcit rus els van aturar i disparar. El nen es troba en un centre hospitalari del país i necessita ser operat però, com la situació actual ho impedeix, la família vol aconseguir que una ambulància el pugui recollir a la frontera per portar-lo fins a la localitat cerdana. Mentre, des de l'Ajuntament de Llívia s'estan fent gestions per llogar habitatges del municipi per poder allotjar les persones que arriben d'Ucraïna.