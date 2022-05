CaixaBank i la Mobile World Capital Barcelona han organitzat el taller Un món connectat a l’oficina Store la Seu en el marc de la Mobile Week Catalunya. L’activitat, que pretenia fomentar el bon ús de la tecnologia entre els infants, ha reunit un grup de 20 nens d’entre 8 i 12 anys. Segons han explicat els organitzadors, l’objectiu d’aquests tallers és promoure «l’ús responsable de la tecnologia i ensenyar als més petits com pot utilitzar-se per crear iniciatives, projectes i empreses que ajudin que el món sigui més sostenible». Durant el taller, amb un enfocament dinàmic i de la mà d’experts consultors, s’han explicat alguns exemples de com la tecnologia pot ajudar a millorar el món, segons els organitzadors.