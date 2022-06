La delegació del Pirineu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya ha inaugurat a la seva seu de la Seu d’Urgell l’exposició «La ciutat dels nens». Segons han explicat des del mateix gremi professional, es tracta d’una mostra formada per 70 cases fetes amb fang per alumnes de Cicle Mitjà de les escoles Mossèn Albert Vives, Castell-Ciutat, ZER Urgellet i Pau Claris de la Seu així com 67 rajoles de ceràmica fetes també amb fang realitzades en aquesta ocasió per alumnes de l’Espai Municipal d’Art. L’activitat està organitzada en col·laboració amb el Servei Educatiu de l’Alt Urgell-Cerdanya i l’Ajuntament de la Seu. L’exposició s’ha instal·lat a la Sala la Cuina el complex cultural de les Monges de la capital alt-urgellenca. «La ciutat dels nens» es pot visitar fins al dia 30 de juny de dilluns a divendres entre les cinc de la tarda i les nou del vespre i els dissabtes al matí entre les deu i les dues de la tarda.