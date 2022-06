L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat l’atorgament dels ajuts per a la promoció del municipi d’aquest any 2022 amb un total de 22 subvencions. Les ajudes atorgades suposen una partida total de 19.457 euros. D’aquestes 22 subvencions concedides per a la promoció econòmica del municipi, nou son per a la creació de nous establiments; cinc són ajudes per l’obertura d’establiments d’especial interès; cinc són per a reforma d’establiments ja oberts i tres subvencions s’han destinat a joves emprenedors. La tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Mireia Font, ha remarcat «la importància de continuar donant suport a l’obertura de nous establiments comercials i de negoci a la Seu».