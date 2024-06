El Pirineu demana Andorra al debat sobre l’habitatge

El Pirineu central català vol que el govern d’Andorra entri en el debat sobre l’accés a l’habitatge.

La iniciativa d’aquesta ampliació dels agents implicats en la recerca de solucions és del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, comarca directament implicada en la pressió urbanística que exerceix el principat per bé que no n’és l’única, ja que la Cerdanya, de retruc, també n’està afectada per la pressió que al seu torn pateix del turisme residencial. Així, el Consell de l’Alt Urgell ha proposat la creació d’una Taula de l’Habitatge amb la participació del govern andorrà atesa la connexió que hi ha entre els dos mercats immobiliaris. En aquest sentit, la presidenta del Consell, Josefina Lladós, ha explicat a l’emissora pública Ràdio Seu que «la situació actual és molt greu, ja que hi ha professionals que arriben a l’Alt Urgell, com ara metges, mossos o mestres, que no troben lloc on viure, així com estudiants i joves...o només l’impacte de persones immigrants que s’han de desplaçar fins a la zona d’influència d’Andorra, sinó també gent del mateix país que ha de travessar la frontera en no poder fer front als preus andorrans; és un fet del qual el Govern del Principat n’és conscient i que cal encarar». En aquest debat comarcal, el representant de Compromís ha apuntat que el principal agent interlocutor per la part catalana ha de ser el departament d’Urbanisme, en tant que ens que pot afrontar la negociació amb el govern andorrà. La pressió urbanística andorrana sobre l’Alt Urgell actua de pinça en el cas dels cerdans que s’han de desplaçar també per l’encariment de preus de l’habitatge a la Cerdanya a causa del turisme de segona residència.

La creació d’aquesta Taula d’Habitatge amb Andorra ha de complementar la ja existent Taula d’habitatge de l’Alt Pirineu i Aran, un òrgan permanent de titularitat pública i privada amb representació d’agents de les sis comarques alt pirinenques sota l’aval de l’Institut de Desenvolupament de l’Alt Pirineu i l’Aran. Aquest òrgan es reuneix de manera periòdica i s’estructura en una assemblea general i en quatre grups de treball, segons estableixen els seus principis fundacionals.