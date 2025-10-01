Albert Cristòfol (realitzador de 'Boris I, l'estafador") , explica com va començar el projecte, dirigit per Jorge Cebrián.
La història de Boris Skossyreff, un home d'origen rus que va aconseguir autoproclamar-se rei d'Andorra, s'ha recollit en un documental dirigit per Jorge Cebrián i produït per l'empresa Qucut. El projecte és fruit de gairebé deu anys d'investigació per part del director, que ha recorregut diversos arxius d'arreu del món. D'aquesta manera, s'han pogut descobrir nous detalls sobre la seva vida i les circumstàncies que van portar aquest home, considerat un estafador, a protagonitzar un episodi tan singular de la història del Principat. La pel·lícula ha estat reconeguda internacionalment amb diversos premis en festivals dels Estats Units, l'Argentina, Espanya i l'Índia, i s'estrena aquest dijous als Cinemes Guiu de la Seu d'Urgell.