La presència d'un voltor al centre de Puigcerdà genera sorpresa entre els veïns
El ‘talk show’ ‘Bestial’ estrenat diumenge passat a TV3, presentat per Bibiana Ballbè, envoltat de polèmica. Des que va arribar a la programació setmanal, el format de 3Cat ha rebut moltes crítiques a través de les xarxes socials. Hi ha qui parla del deteriorament en els formats i les apostes de la televisió pública, d’altres critiquen directament la presentadora escollida per al format i, finalment, hi ha qui lamenta el poc ús, i en ocasions erroni, de la llengua catalana.