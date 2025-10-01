La presència d'un voltor al centre de Puigcerdà genera sorpresa entre els veïns

La presència d'un voltor al centre de Puigcerdà genera sorpresa entre els veïns

Ajuntament de Puigcerdà

La presència d'un voltor al centre de Puigcerdà genera sorpresa entre els veïns

Ajuntament de Puigcerdà

Puigcerdà
RRSS WhatsAppCopiar URL

El ‘talk show’ ‘Bestial’ estrenat diumenge passat a TV3, presentat per Bibiana Ballbè, envoltat de polèmica. Des que va arribar a la programació setmanal, el format de 3Cat ha rebut moltes crítiques a través de les xarxes socials. Hi ha qui parla del deteriorament en els formats i les apostes de la televisió pública, d’altres critiquen directament la presentadora escollida per al format i, finalment, hi ha qui lamenta el poc ús, i en ocasions erroni, de la llengua catalana.

TEMES

Tracking Pixel Contents