VÍDEO | Així es viu el primer dia de la temporada amb pistes obertes a Masella
L'estació cerdana de Masella ha iniciat aquest dimecres la temporada d'esquí amb bones perspectives, convertint-se en la primera que ho fa a tot el Pirineu i arreu de l'estat espanyol. En aquestes primeres hores s'ha posat en marxa el sector de Coma Oriola i la zona de Masovera, ja que el fort vent que bufa a cotes altes i mitjanes impedeix, de moment, obrir més pistes. Es preveu, però, que a partir de demà i el cap de setmana estiguin disponibles més remuntadors i l'objectiu és treballar per estar a ple rendiment de cara al cap de setmana llarg de la Puríssima. Més informació