L'interior de l'armeria clandestina de Puigcerdà
a Guàrdia Civil ha desmantellat un taller clandestí a Puigcerdà on un home exercia l’activitat d’armeria sense cap mena d’autorització administrativa, una pràctica que presumptament feia anys que feia anys que s'estava desenvolupant en secret, posant en perill la seguretat pública. La Guàrdia Civil ha instruït una acta d'infracció administrativa i ha proposat una sanció al responsable. A més, com a mesura cautelar, s’ha retirat les armes del taller i les ha dipositat a la Intervenció d'Armes de Puigcerdà per evitar riscos addicionals. Més informació