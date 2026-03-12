Simulacre d'allau amb ferits a l'estació d'esquí de La Molina
L'estació d'esquí de La Molina ha acollit aquest dijous un simulacre de rescat per una allau fora de pistes. L’allau ha afectat una trentena d’esquiadors, entre els quals hi ha hagut ferits de diversa consideració, il·lesos, i s’han simulat dues víctimes mortals. La pràctica ha servit per comprovar la resposta i la coordinació de tots els equips d’emergència i el personal de l’estació. El subdirector tècnic de Turisme de FGC, Xavier Perpinyà, ha dit que ha estat un any complicat, amb molta neu i períodes climatològics complicats, i per això és important fer un simulacre d'aquesta magnitud.