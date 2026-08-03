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VÍDEO | Més de 3.000 ovelles preparen les pistes d'esquí de La Molina durant l'estiu

VÍDEO | Més de 3.000 ovelles preparen les pistes d'esquí de La Molina durant l'estiu

ACN

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VÍDEO | Més de 3.000 ovelles preparen les pistes d'esquí de La Molina durant l'estiu

ACN

Alp
Afegeix-nos a Google

El pastor Josep Nicolau treu a pasturar el ramat de més de 3.300 ovelles que guarda aquest estiu al sector dels Alabaus, a la Molina. L'acompanyen dos gossos d'atura i un mastí. Les ovelles pasturen al voltant de les pistes d'esquí, en recorreguts que prèviament s'han acordat amb l'empresa FGC per afavorir el manteniment natural dels circuits. Més informació

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