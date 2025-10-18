Un instant de la partida del joc tradicional africà aualé
La quarta edició del Calders Juga, el Festival de jocs de taula de la Catalunya Central, ha servit per consolidar el certamen com un dels més rellevants al país. Ho ha fet gràcies a la seva encertada combinació d'espais per aquells més aficionats als jocs de rol, però també donant cabuda a aquells entusiastes del joc de taula clàssic, a qui de pas se l'introdueix a les noves creacions que introdueixen mecàniques més modernes i divertides. Perquè sí, en una fira com la del Calders Juga, divertir-se és una variable indispensable.